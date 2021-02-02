وصف بوتين بـ"اللص الصغير".. نافالني يصرخ في وجه قاض حاول إسكاته

تصاعد الضغط على بوتين للإفراج عن نافالني مع استمرار المظاهرات

فوضى وشغب غير مسبوق في شوارع روسيا من أجل نافالني و"الحرية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صرخ المعارض الروسي أليكسي نافالني، في وجه القاضي بعد أن حاول إسكاته أثناء شنه هجوما شرسا على الرئيس فلاديمير بوتين في جلسة محاكمته الثلاثاء.

وقال نافالني من خلف زجاج القفص الذي احتُجز فيه في حلسة المحاكمة: "لا يريد البعض أن تطأ قدماي روسيا"، حسب قوله.

وتابع المعارض الروسي البارز قائلا: "السبب في ذلك يعود للكراهية والخوف من شخص واحد يختبئ في القبو، لقد أهنته بشدة بأنني نجوت"، في إشارة واضحة إلى بوتين.

وقاطع القاضي نافالني قائلا: "أريد أن أقوم بالاحتجاج"، لكن المعارض الروسي صرخ فيه قائلا: "لا أحتاج لاعتراضاتك"وتابع حديثه.

وأضاف نافالني قائلا عن بوتين: "لقد أهنته أكثر لأنني لم أختبئ وعندها حدث الأسوأ، فإنني لم أنجو فحسب بل لم أخف أو أختبئ، لقد حققت في محاولة اغتيالي وتوصلنا إلى أن بوتين استخدم قوات الخدمة السرية لمحاولة قتلي"، حسب قوله.

ووصف المعارض الروسي بوتين بأنه "لص صغير يختبئ في قبو" مشيرا إلى أن الرئيس الروسي قد "جن جنونه" لأن الحقيقة أظهرت أنه مجرد "رجل وضيع وصل إلى السلطة مصادفة والسبيل الذي يتبعه لحماية ذلك هو قتل الناس"، على حد تعبيره.

وكان قد أشعل اعتقال نافالني بعد عودته إلى روسيا مظاهرات حاشدة ضد الرئيس والسلطة الحاكمة في أرجاء عدة من البلاد واعتقلت الشرطة الروسية على إثرها مئات المحتجين.