أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية مددت معاهدة "نيوستارت" مع روسيا لمدة 5 أعوام.

وقال بلينكن: "تمديد معاهدة نيو ستارت يجعل الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والعالم أكثر أمانا، فالمنافسة النووية غير المضبوطة ستضعنا جميعا في خطر".

وكان موعد انتهاء المعاهدة، الوحيدة التي تنسق عمل الدولتين صاحبتي الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم، في 5 فبراير/شباط، وكان قد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "سنسعى للسيطرة على التسلح لتقليل مخاطر ترسانة النووية الحديثة والمتطورة"، وأضاف: "تلتزم الولايات المتحدة بسيطرة فعالة على التسلح من شأنها تعزيز الاستقرار والشفافية والتقدير، في الوقت الذي تخلل فيه مخاطر سباقات التسلح المكلفة والخطيرة"، حسب قوله.