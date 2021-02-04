شاهد.. سحق ضابط شرطة أمريكي في باب من قبل مثيري الشغب في مبنى الكونغرس

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طلبت امرأة من ولاية تكساس الأمريكية، متهمة فيما يتعلق باقتحام مبنى الكونغرس، من قاضٍ فيدرالي السماح لها بالسفر إلى المكسيك، وفقًا لسجلات المحكمة.

كتبت جيني كود، صاحبة محل لبيع الزهور ومرشحة فشلت في الفوز برئاسة البلدية من ميدلاند، إلى قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين تطلب الإذن بزيارة ريفييرا مايا بالمكسيك، في عطلة لمدة أربعة أيام هذا الشهر. ولم يُظهر جدول المحكمة في قضيتها حتى الآن ردًا من القاضي.

وقد اتُهمت المرأة بارتكاب جنحتين - دخول مبنى محظور عن عمد والسلوك غير المنضبط بالكونغرس - وأُطلق سراحها بعد فترة وجيزة من اعتقالها في يناير/كانون الثاني. لم تحاول وزارة العدل الإبقاء عليها في السجن قبل المحاكمة، وهي خطوة مشددة احتفظت بها لحفنة من المتهمين المرتبطين بأعمال الشغب المتهمين بارتكاب جرائم العنف والتآمر.

وقالت محامية تمثل جيني كود سابقًا لشبكة CNN، إنها تخطط للدفع بأنها غير مذنبة. وقال محاموها أيضًا في ملفات المحكمة إنها تمتثل لجميع شروط الإفراج التي أمرت بها المحكمة.

ولم يرد محامو كود على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات يوم الأربعاء لطلب التعليق على رحلتها إلى المكسيك. وقالوا في ملفات المحكمة إنه حتى قبل هجوم الكونغرس، كانت تخطط لزيارة ريفييرا مايا، وهي نقطة جذب سياحية بالقرب من كانكون ظلت مشغولة أثناء الوباء.

وفي ملفات المحكمة وصفت وزارة العدل كود بأنها غير نادمة على دورها في التمرد، مستشهدة بتعليقاتها في منشورات ومقابلات على فيسبوك بعد فترة وجيزة من أعمال الشغب.

وقال كود في مقابلة إخبارية محلية بعد يومين من التمرد، وفقا لوثائق المحكمة، في إشارة إلى اقتحام مبنى الكونغرس: "سأفعل ذلك مرة أخرى بالتأكيد".