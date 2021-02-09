واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ضمن إجراءات مساءلته للمرة الثانية.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ بضعة أيام. وكان مجلس النواب قد أقر في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي لائحة اتهامية ضد ترامب في مقدمتها تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس.

وبموجب الدستور، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب. وفي حال إدانته ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات مجددا.

وبات ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات المساءلة بهدف العزل مرتين، من بين 4 مرات في تاريخ الولايات المتحدة وهي:

عام 1868: الرئيس أندرو جونسون لإقالته وزيرا دون موافقة الكونغرس.

عام 1998: الرئيس بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة.

2020: الرئيس ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

2021: الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد (أحداث اقتحام الكونغرس).