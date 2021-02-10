مجلس الشيوخ يصوت لصالح "دستورية" محاكمة ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، لصالح "دستورية" محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بـ56 صوتا مؤيدا مقابل 44 صوتا معارضا.

نتيجة التصويت هذه تظهر ضعف فرصة الوصول إلى تأييد أغلبية أعضاء المجلس (نسبة الثلثين)، وهي النسبة التي يحتاجها المجلس لإدانة دونالد ترامب.

ويشار إلى أن أغلب الأغضاء الجمهوريين ما عدا 6 منهم صوتوا بعدم دستورية هذه المحاكمة باعتبار أن دونالد ترامب لم يعد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وبات ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات المساءلة بهدف العزل مرتين، من بين 4 مرات في تاريخ الولايات المتحدة وهي:

عام 1868: الرئيس أندرو جونسون لإقالته وزيرا دون موافقة الكونغرس.

عام 1998: الرئيس بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة.

2020: الرئيس ترامب بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

2021: الرئيس ترامب بتهمة التحريض على التمرد (أحداث اقتحام الكونغرس).