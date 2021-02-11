مشهد لا يصدق.. مدربة رياضية ترقص وجيش ميانمار يستولي على السلطة في الخلفية

بإيماءة “ألعاب الجوع“.. آلاف المتظاهرين يخرجون إلى شوارع ميانمار ضد الانقلاب العسكري

بعد الانقلاب العسكري في ميانمار.. من هو مين أونغ هلانغن المتهم بـ"فظائع" ضد الروهينغا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حثً القائد العسكري في ميانمار العاملين في القطاع العام على العودة إلى العمل، الخميس، بعد تراجع نسبة الحضور إلى العمل، وسط تنامي حركة العصيان المدني ضد الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي.

وألقى الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الإطاحة بحكومة الزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سوتشي، باللوم على التغيب الأخير لموظفي الحكومة على مضايقات من قبل "أشخاص عديمي الضمير"، في بيان صادر عن خدمة المعلومات الرسمية للجيش.

وأوضح هلاينغ أن "البعيدين عن واجباتهم مطالبون بالعودة إلى مهامهم على الفور من أجل مصلحة الوطن والشعب دون التركيز على الانفعالات".

كما حذًر من ضرورة عدم التجمع لمنع انتشار فيروس كورونا في ميانمار، التي تعرف أيضاً باسم بورما.

وقال صحفي يعمل مع CNN، إن المتظاهرين خارج المباني الحكومية في العاصمة يانغون كانوا يرددون شعارات لموظفي المكاتب القادمين للعمل، ويسألونهم عما إذا كانوا يشعرون بالخجل لدخولهم المكتب، ويحثونهم على عدم الدخول.