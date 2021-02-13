(CNN)-- أبلغ زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، زملائه أنه سيصوت لتبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ، وفقًا لمصدر مطلع، حسبما علم مراسل CNN مانو راجو.

ويخطط ماكونيل للتحدث في قاعة مجلس الشيوخ بعد جلسة المحاكمة اليوم لتعليل تصويته، كما أخبر أحد مساعديه تيد باريت مراسل CNN.

وأخبر زعيم الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ زملائه عبر رسالة إلكترونية، بأنه لا يستطيع التصويت لإدانة ترامب، لأنه لا يعتقد أن مجلس الشيوخ لديه اختصاص للنظر في القضية، وفقًا للمصادر التي اطلعت على البريد الإلكتروني.

ويستعد مجلس الشيوخ للتصويت، السبت، على ما إذا كان سيدين ترامب بتهمة التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس الشهر الماضي تتويجًا لأول محاكمة لعزل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، على الرغم من أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يريدون ذلك أم البحث عن شهود في المحاكمة أولا.

ولم يتم تحديد التصويت النهائي، لكن مجلس الشيوخ يتسابق نحو إنهاء المحاكمة في غضون خمسة أيام - ما لم يطلب مديرو المساءلة الديمقراطيون شهودًا. وقد يؤدي ذلك إلى تمديد المحاكمة إلى ما بعد يوم السبت، على الرغم من أن أعضاء مجلس الشيوخ في كلا الطرفين لا يتوقعون استدعاء أي شهود.

وكان الديمقراطيون يناقشون ما إذا كانوا سيستدعون شهودًا في ضوء التفاصيل الجديدة التي ظهرت مع المحاكمة الجارية هذا الأسبوع،

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت ثاني محاكمة للرئيس الأمريكي السابق، فيما دفع فريق الدفاع عنه بأنه مساءلته "غير دستورية" كونه لم يعد رئيسًا، وتحمل دوافع "انتقام سياسي" منه.

وينبغي أن ينضم 17 عضوًا جمهوريًا إلى نظرائهم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حتى يتم إدانة ترامب.