(CNN)-- وصف زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، هجوم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس، في 6 يناير/كانون الثاني، بأنه "وصمة عار".

وقال ماكونيل: "لقد فعلوا ذلك لأن أقوى رجل على وجه الأرض قد غذى أكاذيبًا جامحة. لأنه كان غاضبًا. فقد خسر الانتخابات. كانت تصرفات الرئيس السابق ترامب التي سبقت أعمال الشغب تقصيرًا مشينًا في أداء الواجب".

وأضاف "ليس هناك شك - لا أحد - في أن الرئيس ترامب مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة أحداث اليوم. لا شك في ذلك. يعتقد الأشخاص الذين اقتحموا هذا المبنى أنهم كانوا يتصرفون بناءً على رغبات وتعليمات رئيسهم".

وقال ماكونيل إن هناك "أساطير جامحة" حول تزوير الانتخابات، لكنه قال إنه دافع عن حق ترامب في رفع أي شكاوى إلى النظام القانوني.

وأضاف: "عندما وقفت وقلت بوضوح في ذلك الوقت تمت تسوية الانتخابات وانتهت. لكن هذا فتح حقًا فصلاً جديدًا حتى من المطالبات الأكثر وحشية والوحشية وغير الصحيحة. لا يمكن لزعيم العالم الحر أن يقضي أسابيع في الضجيج بأن قوى غامضة تسرق بلدنا ثم يتظاهر بالدهشة عندما يصدقه الناس ويفعلون أشياء متهورة".

وقال مكونيل إن ترامب "لم يقم بعمله" لإنهاء أعمال العنف في 6 يناير/كانون الثاني.

ووصف ماكونيل فريق الدفاع عن ترامب الذي استدعى ناخبي ترامب خلال محاكمة العزل بأنه "درع بشري ضد الانتقادات".

وكان ماكونيل قال إنه صوت لصالح عدم إدانة ترامب، موضحًا أنه لم يعد في منصبه، وأنه اتخذ قراره وفقا لتفسيره للمادة الثانية من القسم الرابع للدستور.

وذكر أن البند "ينص على عزل الخاضعين للمساءلة والإدانة من مناصبهم في حالة إدانتهم"، مشددًا على "من مناصبهم".

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لصالح تبرئة ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.