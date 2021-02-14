(CNN)-- صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لتبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانضم سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لإدانة الرئيس. بينما كانت هناك حاجة إلى 67 صوتًا للإدانة.

ويشار إلى أن النواب الجمهوريين الذين صوتوا لصالح إدانة، هم: السناتور ريتشارد بور، بيل كاسيدي، سوزان كولينز، ميت رومني، ليزا موركوفسكي، بات تومي، وبن ساسي.

يأتي ذلك بعد يوم من المفاجأة والارتباك بعد تمرير طلب للبحث عن شهود، ثم أخذ مجلس الشيوخ استراحة لمناقشة كيفية المضي قدمًا.

في النهاية، تم التوافق على إدخال بيان من النائب الجمهورية جيمي هريرا بتلر، الذي وصفت ما حدث في مكالمة هاتفية بين ترامب وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، في سجل المحاكمة بدلاً من استدعائها كشاهدة.

بينما مزَق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قرار تبرئة الرئيس السابق ترامب، ووصف التصويت بأنه "غير أمريكي" وإهانة للوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل جمهوريتنا على مر القرون.

وقال شومر، مُتحدثا بعد لحظات من تصويت مجلس الشيوخ على التبرئة: "الرئيس السابق ألهم، ووجه، ودفع الغوغاء لمنع الانتقال السلمي للسلطة، وتقويض إرادة الشعب، وإبقاء ذلك الرئيس في السلطة بشكل غير قانوني".

وتابع: "لا يوجد شيء، لا شيء غير أمريكي أكثر من ذلك. لا يوجد شيء أكثر نقيضًا لديمقراطيتنا... إهانة لأجيال من الوطنيين الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم للدفاع عن شكل حكومتنا".