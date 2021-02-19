ما سر ابتهاج بريطانيا بعد إعلان ميغان وهاري انتظار طفلهما الثاني؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكد دوق ودوقة ساسكس - الأمير هاري وميغان ماركل - للملكة إليزابيث الثانية أنهما لن يعودا كأعضاء عاملين في العائلة المالكة البريطانية، حسبما أكد قصر باكنغهام الجمعة في بيان.

وقال قصر باكنغهام: "بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما، يظل الدوق والدوقة من أفراد العائلة المحبوبين".

وبحسب القصر، فإن الملكة "كتبت تؤكد أنه بالابتعاد عن عمل العائلة المالكة لا يمكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة".

نتيجة لذلك سيتم إلغاء المناصب العسكرية الفخرية والرعايات الملكية التي كان يحتفظ بها الدوق والدوقة وإعادة توزيعها بين أعضاء العائلة المالكة العاملين.

وقال متحدث باسم الزوجين، الجمعة، إن دوق ودوقة ساسكس "ما زالا ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم" و"عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلها بغض النظر عن الدور الرسمي".

وأضاف المتحدث: "يمكننا جميعًا أن نعيش حياة الخدمة... الخدمة عالمية".

يأتي إعلان القصر بعد أيام فقط من تأكيد متحدث باسم الزوجين - اللذان يقيمان حاليًا في الولايات المتحدة - أنهما يتوقعان طفلهما الثاني.