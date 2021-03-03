الأمير هاري يتحدث عن "الجو السام" في بريطانيا الذي أجبره لاصطحاب عائلته إلى أمريكا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال قصر باكنغهام، الأربعاء، إنه "قلق للغاية" من مزاعم الصحف بأن زوجة الأمير هاري ميغان ماركل، دوقة ساسكس، قامت بتخويف الموظفين، قائلا إنه "لا ولن يتسامح مع التنمر أو التحرش في مكان العمل".

ويأتي البيان بعد أن نشرت صحيفة "التايمز" مقالاً مطولاً الأربعاء، قالت فيه إن عدة مصادر مجهولة قالت إنهم تعرضوا للتخويف أو الإهانة من قبل الدوقة.

ونفى متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس المزاعم، ووصفها بأنها "حملة تشهير محسوبة تستند إلى معلومات مضللة وضارة".

وقال قصر باكنغهام، في بيانه: "سينظر فريق الموارد البشرية لدينا في الظروف الموضحة في المقالة".