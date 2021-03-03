الشرطة الهولندية: انفجار قرب مركز فحص كورونا شمال البلاد

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلنت الشرطة الهولندية، الأربعاء، وقوع انفجار قرب مركز فحص فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، شمال البلاد، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك في تغريدة للشرطة الهولندية قالت فيها: "في شارع مركز اختبار Covid-19 التابع لدائرة الصحة البلدية في بوفينكارسبيل، وقع انفجار في الساعة 6:55 صباحًا.. النوافذ محطمة، لم تقع إصابات، الشرطة تحقق، المنطقة مطوقة".

وقال متحدث باسم الشرطة لـCNN: "عبوة ناسفة انفجرت، عبوة معدنية بحجم عبوة الطلاء بارتفاع 10 سنتيمترات"، لافتا إلى أن الأضرار أصابت 5 نوافذ ولا يبدو وقوع أضرار على الواجهات.

ويذكر أن الشرطة الهولندية اعتقلت شخصين الشهر الماضي للاشتباه بإشعالهما النار قرب مركزين مختلفين لفحص كورونا.