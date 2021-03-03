الشرطة الهولندية: انفجار قرب مركز فحص كورونا شمال البلاد

العالم
نشر
دقيقة قراءة
صورة ارشيفية لعنصر بالأمن الهولندي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—أعلنت الشرطة الهولندية، الأربعاء، وقوع انفجار قرب مركز فحص فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، شمال البلاد، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك في تغريدة للشرطة الهولندية قالت فيها: "في شارع مركز اختبار Covid-19 التابع لدائرة الصحة البلدية في بوفينكارسبيل، وقع انفجار في الساعة 6:55 صباحًا.. النوافذ محطمة، لم تقع إصابات، الشرطة تحقق، المنطقة مطوقة".

وقال متحدث باسم الشرطة لـCNN: "عبوة ناسفة انفجرت، عبوة معدنية بحجم عبوة الطلاء بارتفاع 10 سنتيمترات"، لافتا إلى أن الأضرار أصابت 5 نوافذ ولا يبدو وقوع أضرار على الواجهات.

ويذكر أن الشرطة الهولندية اعتقلت شخصين الشهر الماضي للاشتباه بإشعالهما النار قرب مركزين مختلفين لفحص كورونا.

شاهد أيضاً
صورة ارشيفية لعنصر بالأمن الهولندي
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.