حاكم نيويورك يعتذر عن مزاعم تحرش جنسي ويرفض مطالبته بالاستقالة

(CNN) -- اعتذر حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي أندرو كومو، الأربعاء، عن سلوكه بعد أن اتهمته امرأتان بالتحرش الجنسي وزعمت أخرى أنه سلوكه غير مرغوب فيه، قائلاً إنه لا يعرف أن "يجعل أي شخص يشعر بعدم الارتياح"، بينما يرفض المطالبات باستقالته.

وتحدث كومو علنًا لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، وناشد سكان نيويورك لانتظار المدعي العام لإصدار تقرير حول الأمر قبل تكوين رأي وأصر على أنه لم يكن على علم بأن سلوكه قد أزعج أي شخص.

ومع ذلك، قد يستغرق التحقيق المعلق شهورًا حتى يكتمل، واستولى كومو على دائرة الضوء في المؤتمر الصحفي في محاولة للتراجع عن الدعوات التي تطالبه بالتنحي على الفور.

وقال: "لم ألمس أي شخص بشكل غير لائق. لم ألمس أي شخص بشكل غير لائق. لم أكن أعرف في ذلك الوقت أنني كنت أجعل أي شخص يشعر بعدم الارتياح".

وبدأ كومو إيجازه الصحفي بالحديث عن آخر أرقام فيروس كورونا في الولاية، ولم يتطرق إلى الادعاءات حتى نهاية الإحاطة.

وقال "أريد من سكان نيويورك أن يسمعوا مني مباشرة بشأن هذا. أولاً، أنا أؤيد بالكامل حق المرأة في المضي قدمًا. وأعتقد أنه ينبغي تشجيعه بكل الطرق. أفهم الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت الناس يشعرون بعدم الارتياح. كان ذلك غير مقصود وأنا أعتذر حقًا بشدة عن ذلك. أشعر بالفزع حيال ذلك، وبصراحة، أشعر بالحرج من ذلك، وليس من السهل قول ذلك ولكن هذه هي الحقيقة".

وتابع: "لم أقصد أبدًا الإساءة إلى أي شخص أو إيذاء أي شخص أو التسبب في أي ألم لأي شخص. هذا هو آخر شيء أريد القيام به على الإطلاق".

ويواجه كومو مزاعم بالتحرش الجنسي من قبل مساعدين سابقين وادعاء أنه تقدم بشكل غير مرغوب فيه تجاه امرأة، آنا روتش، في حفل زفاف في 2019.

وقالت روتش لصحيفة نيويورك تايمز، في رواية أكدها صديق لشبكة CNN، أن كومو اقترب منها خلال حفل زفاف مزدحم في نيويورك في 2019. وقالت روتش للصحيفة إنها شكرت كومو على الخبز المحمص للعروسين، وفي رده على ذلك، قالت إنه وضع يده على ظهرها العاري، التي قالت الصحيفة إنها كانت مكشوفة في ثوب مفتوح الظهر. ونشرت صحيفة التايمز صورة واحدة لروتش وكومو في الحدث، حيث يبدو أن كومو يضع يديه حول وجه روتش، لكن من غير الواضح ما حدث في تلك اللحظة.

ولم ترد روتش على طلبات التعليق من CNN.

وفي رده على الأسئلة بعد بيانه الأولي يوم الأربعاء، واصل كومو الاعتذار ولكنه سعى أيضًا إلى إعادة صياغة الطريقة التي يمكن للجمهور أن ينظر بها إلى صورة وجه روتش وهو يمسك بها، واصفًا إياها بأنها "طريقته المعتادة في تحية الناس" وجادل، لاحقًا، بأنه لا "يخجل" من أي شيء قام به في الحياة العامة.

وقال كومو: "يمكنك أن تجد مئات الصور لي أبدي نفس الإيماءة مع مئات الأشخاص - نساء ورجالًا وأطفالًا، وما إلى ذلك". ثم أشار إلى والده، الراحل ماريو كومو حاكم نيويورك الذي شغل منصب حاكم ولاية نيويورك ثلاث مرات. وقال كومو: "بالمناسبة، كانت طريقة والدي لتحية الناس. أنت حاكم الولاية، وتريد أن يشعر الناس بالراحة، وتريد التواصل معهم".