لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- وافق الناخبون السويسريون على حظر تغطية الوجه بالكامل بما في ذلك النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة تقريبًا، في استفتاء شديد الخلاف عليه، الأحد.

والنتيجة تعني حظر تغطية الوجه في جميع الأماكن المتاحة للجمهور، بما في ذلك الشوارع والمكاتب العامة ووسائل النقل العام والمطاعم والمتاجر وفي الريف.

وحصل الاقتراح المثير للجدل على دعم 51.21٪ من الناخبين وأغلبية كانتونات البلاد البالغ عددها 26، وفقًا للنتائج الرسمية المؤقتة التي نشرتها الحكومة الفيدرالية.

والاستثناءات الوحيدة تشمل أماكن العبادة والمواقع المقدسة الأخرى. يُسمح أيضًا بغطاء الوجه إذا تم ارتداؤه لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، نظرًا للطقس وفي المواقف التي يعتبر فيها القيام بذلك "عادة محلية"، مثل الكرنفالات، وفقًا لنص المقترح الذي نشرته الحكومة السويسرية.

وقالت الوثيقة الحكومية إنه لن تكون هناك استثناءات إضافية، على سبيل المثال للسياح.

والاقتراح، الذي قدمته عدة مجموعات بما في ذلك حزب الشعب السويسري اليميني، لا يذكر الإسلام على وجه التحديد، ولكن تمت الإشارة إليه على نطاق واسع باسم "حظر البرقع" في وسائل الإعلام السويسرية.

وقد تم انتقاده من قبل عدد من المنظمات الدينية السويسرية وجماعات حقوق الإنسان والجماعات المدنية، وكذلك الحكومة الفيدرالية.

وأدان مجلس الأديان السويسري، الذي يمثل جميع الطوائف الدينية الرئيسية في سويسرا، الاقتراح في وقت سابق من هذا العام، مُشددًا على أن حق الإنسان في الحرية الدينية يحمي أيضًا الممارسات الدينية مثل قواعد اللباس.

كما رفض المجلس الفيدرالي السويسري، الذي يعمل بمثابة الحكومة الفيدرالية للبلاد، والبرلمان السويسري أيضًا المبادرة، مُعتبرين أنها تجاوزت الحد ونصحت الناس بالتصويت ضدها، وفقًا لوثائق الحكومة.

وتقدمت الهيئتان باقتراح مضاد للحظر، الذي من شأنه أن يطلب من الناس إزالة أي غطاء للوجه وإظهار وجوههم للشرطة أو مسؤولين آخرين إذا لزم الأمر لأغراض تحديد الهوية.

وأشار معارضو الحظر أيضًا إلى أنه يبدو أنه لا طائل من ورائه. وفقًا لكتاب جديد من تأليف أندرياس تونغر-زانيتي، الباحث في جامعة لوسيرن الذي كان يدرس الإسلام في سويسرا منذ 2007، لا أحد يرتدي البرقع تقريبًا في سويسرا، وعدد الأشخاص الذين يرتدون النقاب يقتصر على ثلاثين شخصًا في سويسرا.

وجاء الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد تتويجًا لعدة سنوات من المناقشات حول هذه القضية، ويأتي بعد 12 عامًا من استفتاء آخر حظر بناء المآذن في البلاد.

طبقًا لموقع الحكومة الفيدرالية على الإنترنت، كان اثنان من الكانتونات السويسرية - سانت غالن وتيسينو - قد فرضا بالفعل حظرًا على تغطية الوجه بالكامل في الماضي. في العديد من الكانتونات الأخرى، يُحظر تغطية الوجه بالكامل في الاحتجاجات فقط.

وانتقدت منظمة العفو الدولية نتيجة التصويت باعتبارها "معادية للمسلمين". وقالت المنظمة، في بيان يوم الأحد: "وافق الناخبون السويسريون مرة أخرى على مبادرة تميز ضد طائفة دينية واحدة على وجه الخصوص، مما يؤجج بلا داع الانقسام والخوف".

وتم بالفعل فرض حظر كلي وحظر جزئي وحظر محلي لأغطية الوجه في العديد من البلدان الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

كانت فرنسا أول من حظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة في 2011. وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر في عام 2014. وفي 2018، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الحظر ينتهك حقوق الإنسان للنساء المسلمات ويخاطر "بتقييدهن في منازلهم".