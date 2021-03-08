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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التعليق على اتهامات دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان، خلال مقابلتهما مع أوبرا وينفري.

وقال جونسون، للصحفيين: "أفضل شيء يمكنني قوله هو أنني كنت دائمًا أحظى بإعجاب كبير بالملكة والدور الموحد الذي تلعبه في بلدنا وعبر دول الكومنولث".

وأضاف جونسون أنه لن يبتعد عن سياسته الممتدة، وهي عدم التعليق على شؤون العائلة الملكية.

وفي المقابلة التي طال انتظارها لأوبرا وينفري، كشف الأمير هاري وميغان ماركل عن علاقتهما المثيرة للجدل مع العائلة الملكية البريطانية.

وقالت ماركل، إن المؤسسة الملكية البريطانية كان لديها قلق من "درجة لون" مولودها ارتشي، لافتة إلى أن "العرق" كان مصدر تردد لديهم.

ورفضت ميغان الكشف عمن كان منخرطا في هذه النقاشات حول ذلك، قائلة إن ذلك "سيكون ضارا جدا عليهم"، لافتة إلى أنها لا تهتم بالألقاب إلا أن هذا الأمر مختلف إن كان سيؤثر على أمن ابنها.

وأضافت ماركل أنها دُفعت "للالتزام بالصمت" بعد زواجها من وانضمامها للعائلة الملكية، مؤكدة على أنه تم الترحيب بها من قبل أفراد العائلة الملكية مشيرة إلى أن أفراد العائلة الملكية مختلفون عن "الأشخاص الذين يديرون المؤسسة (الملكية)".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن قصر بكنغهام أن الأمير هاري وميغان لن يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية، وذلك بشكل نهائي. كما أعلن تخليهما عن الألقاب الرسمية البالغة 18 لقبًا.

وغادر الزوجان بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.