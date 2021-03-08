أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ألقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بثقلها يوم الاثنين على المقابلة المذهلة التي أجرتها أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميغان ماركل، التي بثت مساء الأحد، وكشف فيها دوق ودوقة ساسكس عن أشياء تتعلق بالعائلة المالكة البريطانية.

وقالت ساكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لكي يتقدم أي شخص ويتحدث عن صراعاته مع الصحة العقلية ويروي قصته الشخصية، فهذا يتطلب شجاعة، وهذا بالتأكيد شيء يؤمن به الرئيس".

وتابعت ساكي: "لقد تحدث عن أهمية، كما تعلم، الاستثمار في الكثير من هذه المجالات التي يلتزمون بها في المستقبل أيضًا".

وفي المقابلة، كشف الأمير هاري وميغان ماركل عن علاقتهما المثيرة للجدل مع العائلة الملكية البريطانية. وقالت ماركل، إن المؤسسة الملكية كان لديها قلق من "درجة لون" مولودها ارتشي، لافتة إلى أن "العرق" كان مصدر تردد لديهم.

وأضافت ماركل أنها دُفعت "للالتزام بالصمت" بعد زواجها من وانضمامها للعائلة الملكية، مؤكدة على أنه تم الترحيب بها من قبل أفراد العائلة الملكية مشيرة إلى أن أفراد العائلة الملكية مختلفون عن "الأشخاص الذين يديرون المؤسسة (الملكية)".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن قصر بكنغهام أن الأمير هاري وميغان لن يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية، وذلك بشكل نهائي. كما أعلن تخليهما عن الألقاب الرسمية البالغة 18 لقبًا.