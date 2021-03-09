مسؤول سابق بقصر باكنغهام عن مقابلة هاري وميغان: لا يجب التسرع بالرد على الادعاءات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أكدت العائلة الملكية البريطانية، في بيان، الثلاثاء، أنها شعرت بالحزن عندما علمت بمدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لدوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، ووصف البيان مزاعم العنصرية بأنها "مثيرة للقلق".

ونشر قصر باكنغهام بيانا نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية جاء فيه: "تشعر العائلة بأكملها بالحزن لمعرفة المدى الكامل لمدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان"، وذلك بعد حوارهما مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأضاف البيان أن "القضايا التي أثيرت، ولا سيما تلك المتعلقة بالعرق، مثيرة للقلق. في حين أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنها تؤخذ على محمل الجد، وستتناولها الأسرة بشكل خاص". وتابع البيان: "هاري وميغان وآرشي سيظلون دائمًا أفرادا محبوبين جدا في العائلة".