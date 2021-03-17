هوية المشتبه به وكيفية إيقافه.. إليك ما نعرفه حتى اللحظة عن إطلاق النار في أتلانتا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص وإصابة شخص واحد إثر إطلاق نار على 3 مراكز صحية (SPA) في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، مساء الثلاثاء، بينما اعتقلت قوات الأمن مشتبها به يُعتقد أنه مسؤول عن الهجمات الثلاث.

وذكرت شرطة أتلانتا أن أدلة مصورة تشير إلى "أنه من المحتمل للغاية" أن يكون الشخص نفسه مسؤولا عن حوادث إطلاق النار الثلاثة. ووقع اثنان من حوادث إطلاق النار في مركزين صحيين عبر الشارع من بعضهما البعض في شمال شرق أتلانتا، ووقع الآخر على بعد حوالي 30 ميلاً في مقاطعة شيروكي شمال غربي أتلانتا.

وقالت إدارة شرطة أتلانتا في بيان صحفي: "لقطات الفيديو أظهرت سيارة المشتبه به في مقاطعة شيروكي، في وقت قريب من إطلاق النار". وأضافت: "هذا، جنبًا إلى جنب مع أدلة الفيديو التي شاهدها المحققون، يشير إلى أنه من المحتمل للغاية أن يكون المشتبه به هو نفس المشتبه به المحتجز في مقاطعة شيروكي".

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به هو شخص يدعى روبرت أرون لونغ ويبلغ من العمر 21 عاما، وقال مسؤولون إنه لا توجد مؤشرات فورية على الدافع، والتحقيقات ما زالت جارية.