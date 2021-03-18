كيف أجاب بايدن عند سؤاله عما إن كان يعتقد أن بوتين "قاتل"؟

موسكو، روسيا (CNN)-- أكدت الرئاسة الروسية، الخميس، في أول تعليق على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، أن ذلك التصريح "سيء جدا" و"غير مسبوق".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في حديث للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه من الواضح أن بايدن "بالتأكيد لا يريد تحسين العلاقات" مع روسيا وإن العلاقة بين البلدين "سيئة للغاية".

وأضاف بيسكوف: "هذه تصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة، وبالتأكيد هو لا يريد تحسين العلاقات معنا وسنواصل المضي قدما من هذا".

وتابع بيسكوف بأنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كان بوتين نفسه سيرد على تعليق بايدن، مؤكدا أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد حاليا خطط لبوتين للقاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف، لكن إذا لزم الأمر، فسيقوم بوتين بمناقشة الأمر معه.

وعندما سئُل عما إذا كانت الخطوة التالية هي قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع".