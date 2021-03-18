موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إنه منفتح على إجراء مكالمة عبر الهاتف عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكي بايدن لمواصلة محادثاتهما، ولكن بشرط أن يتم عقدها مباشرة.

وأضاف بوتين: "أود أن أقدم للرئيس بايدن (الفرصة) لمواصلة مناقشتنا، ولكن بشرط أن نفعل ذلك (من خلال) ما يسمى مباشرة، عبر الإنترنت".

وتابع بوتين أن هذه المحادثة ستكون "بدون أي شيء مسجل مسبقًا، في نقاش مفتوح ومباشر".

واعتبر بوتين أن محادثته المقترحة مع بايدن "يبدو لي أنه ستكون مثيرة للاهتمام لكل من الشعب الروسي والأمريكي، فضلاً عن العديد من البلدان الأخرى".

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية أن بوتين دعا بايدن لإجراء المناقشة يوم الجمعة أو الاثنين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إنها غير متأكدة مما إذا كانت المكالمة ستكون شيئًا ستستقبله الإدارة الأمريكية بترحاب.

وأضافت ساكي: "يجب أن أعود إليك إذا كان هذا شيئًا نرحب به. أود أن أقول إن الرئيس أجرى بالفعل محادثة مع الرئيس بوتين، حتى مع وجود المزيد من قادة العالم الذين لم يتواصل معهم بعد. ونحن نتواصل مع القادة الروس، وأعضاء الحكومة، على جميع المستويات. لكن ليس لدي أي شيء أبلغكم به فيما يتعلق باجتماع مستقبلي".

وجاء رد ساكي بعد تعليقاتها السابقة خلال الإحاطة حول موقف بايدن من بوتين، حيث أخبرت المراسلين أن بايدن لا يندم على تصريحاته لشبكة ABC News التي وصف فيها الرئيس الروسي بأنه "قاتل".