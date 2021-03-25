كامالا هاريس عن أزمة اللاجئين: لا يجب أن يأتي الناس إلى حدودنا الآن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن نائبته كامالا هاريس ستقود جهود الإدارة الأمريكية لوقف الهجرة من أمريكا الوسطى، في الوقت الذي تتعامل فيه واشنطن مع زيادة المهاجرين على الحدود الجنوبية.

وقال بايدن للصحفيين، قبل اجتماع حول الهجرة في البيت الأبيض: "لقد طلبت منها، نائب الرئيس اليوم، لأنها أكثر شخص مؤهل للقيام بذلك، لقيادة جهودنا مع المكسيك والمثلث الشمالي، والبلدان التي يمكنها المساعدة، تحتاج إلى المساعدة في وقف حركة العديد من الأشخاص".

وقالت هاريس إنها ستعمل أيضًا مع المكسيك ودول أخرى، وكررت رسالة الإدارة الأمريكية التي مفادها أن الوقت الحالي ليس وقت قدوم المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وقالت إن الإدارة يجب أن تعالج الأسباب الجذرية للهجرة مع إنفاذ قانون الهجرة.

وقالت هاريس: "بينما نحن واضحون أنه لا ينبغي للناس أن يأتوا إلى الحدود الآن، فإننا نفهم أيضًا أننا سنفرض القانون"، قائلة إنها تأمل في العمل مع الكونغرس لمعالجة الأسباب الجذرية.

واختتمت هاريس حديثها قائلة: "لا داعي للقول بأن العمل لن يكون سهلاً، لكنه عمل مهم، إنه عمل نطالب به، وأعتقد أن شعوب بلادنا بحاجة للمساعدة في وقف المد الذي شهدناه".

وقال بايدن إن "هذه الزيادة الجديدة التي نتعامل معها بدأت الآن مع الإدارة الأخيرة، لكن مسؤوليتنا هي التعامل معها بشكل إنساني ووقف ما يحدث"، مُضيفة أن هاريس في دورها الجديد "ستقود جهودنا الدبلوماسية والعمل مع تلك الدول لقبول العائدين وتعزيز تطبيق الهجرة على حدودها".

وأضاف بايدن: "لا يمكنني التفكير في أي شخص مؤهل بشكل أفضل للقيام بذلك، فهذه امرأة أدارت ثاني أكبر مكتب للمدعي العام في أمريكا، بعد المدعي العام للولايات المتحدة، في ولاية كاليفورنيا".

وتابع: "عندما تتحدث، تتحدث نيابة عني. ليس عليها أن تراجع معي، لأنها تعرف ما تفعله".