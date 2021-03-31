لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب مساء الأربعاء، إن على فرنسا أن تتخذ "اتجاهًا جديدًا" في نهجها لمكافحة انتشار فيروس كورونا أو تخاطر "بفقدان السيطرة" على انتشار الفيروس.

وأعلن إيمانويل ماكرون عن مزيد من الإجراءات الوطنية، التي سيجري تنفيذها بداية من السبت المقبل ولمدة شهر على الأقل.

وأوضح ماكرون أنه في ظل "الإغلاق المحدود"، سيستمر حظر التجول، وسيكون السفر الداخلي محدودًا وسيُطلب من الأشخاص العمل من المنزل. وسيتم إغلاق دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقال ماكرون إن سلالة كورونا البريطانية الجديدة قد خلقت "وباء داخل الوباء" وهو أكثر عدوى وفتكا.

وأشار ماكرون إلى أن ما يقرب من 44٪ من جميع مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

واعتبر أن فرنسا اتخذت "الخيارات الصحيحة" حتى الآن، لكن في الأسابيع القليلة الماضية، "تأخر" اللقاح و"تغيرت الأمور".