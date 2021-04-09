أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- عندما قابلت إليزابيث يورك الأمير فيليب لأول مرة، لم يكن من المفترض أن تكون ملكة. كانت تبلغ من العمر سبع سنوات وكانت تعمل كوصيفة العروس لخالتها، أميرة اليونان والدنمارك، في حفل زفافها على دوق كنت في كنيسة وستمنستر أبي، بينما كان فيليب البالغ من العمر 12 عامًا يحضر كابن عم العروس.

بالكاد تحدث الأطفال - لكن الصحف الأجنبية ذكرت بالفعل الأمير فيليب كزوج ملكي مناسب للأميرة الصغيرة، باعتباره ابن عمها الثالث من خلال الملكة فيكتوريا.

عندما التقيا مرة أخرى بعد خمس سنوات، في عام 1939، تغير كل شيء. كان عم إليزابيث، إدوارد الثامن، قد تنازل عن العرش قبل ثلاث سنوات. أصبح والدها الآن ملكًا وكانت وريثة العرش. كان فيليب البالغ من العمر 18 عامًا، طالبًا عسكريًا. وكانت أوروبا على شفا صراع وتغيير كارثي، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.

"كيف يمكن أن يقفز عاليا؟!"، قالت إليزابيث لمربيتها، ماريون كروفورد، في يوليو/تموز 1939 عندما رأت فيليب يقفز فوق شباك التنس في الكلية البحرية الملكية في دارتموث.

عاشت إليزابيث حياة محمية للغاية مع أسرتها، حيث قضت معظم وقتها مع أختها ومربيتها. أثناء تجولها في الكلية مع والديها وأختها، أبهرها المتدرب النجم، الذي سيغادر قريبًا في الخدمة الفعلية.

كان افتتان إليزابيث واضحًا للجميع وكان أكثر ما يرضي عم فيليب، ديكي مونتباتن، الذي كان يأمل في تشجيع الزواج - مع نفسه باعتباره القوة الكامنة وراء العرش.

أثناء الحرب، كتب فيليب إلى إليزابيث وأتى ليقيم في عيد الميلاد عام 1943. كانت إليزابيث تبلغ من العمر 17 عامًا وكانت شابة. وجدها فيليب جذابة للغاية. لم تكن جذابة وذكية فحسب، بل كانت مرحة وعملية، على عكس والدته الهشة.

في نهاية الحرب، جاء فيليب إلى إليزابيث بنية جادة واصطحبها إلى الحفلات الموسيقية والمطاعم أو تناول العشاء في الحضانة مع الأميرة مارجريت.

كان القصر متشككًا بشأن العلاقة. تمنى لها الملك والملكة "رؤية المزيد من العالم" قبل الزواج، وناقش رجال البلاط كيف لم يكن فيليب "رجلًا نبيلًا" و"سيئ المزاج" وربما متقلبًا - فقد وقع على كتب الزوار على أنه "لا يوجد مكان إقامة ثابت".

لكن إليزابيث رفضت أن تتأثر. كانت مصممة على فيليب منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها وكانت الحرب قد كثفت الرومانسية فقط. استسلم الملك وأعلن الخطبة في 8 يوليو/ تموز 1947، مع تحديد موعد الزفاف في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.