دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كانت حياة فيليب مثيرة منذ البداية. ولد ابن شقيق ملك اليونان قسطنطين الأول، أمير اليونان والدنمارك في1921، على طاولة غرفة الطعام في فيلا في جزيرة كورفو اليونانية. وتم إجباره على النفي بعد 18 شهرًا فقط، عندما أطاحت ثورة عسكرية بالنظام الملكي اليوناني. شكلت تجربة عائلته رغبة فيليب لاحقًا في تحديث الملكية البريطانية.

التحق الأمير فيليب بالبحرية في 1939، وهو نفس العام الذي التقى فيه بإليزابيث عندما زارت الكلية البحرية الملكية في دارتموث مع والدها الملك جورج السادس.

كمواطن يوناني، تم نشر فيليب في البداية كـ"أجنبي محايد" يخدم في مهام المرافقة والقوافل البحرية. ولكن بعد غزو إيطاليا لليونان في 1940، تم تعيينه في Valiant، وهي سفينة حربية عملت في البحر الأبيض المتوسط. وتم الإشادة بفيليب لتشغيله الكشافات أثناء معركة ليلية في عام 1941 بالقرب من كيب ماتابان، حيث دمر البريطانيون الكثير من الأسطول الإيطالي. حصل فيما بعد على وسام صليب الشجاعة اليوناني.

بعد العديد من التعيينات والترقيات، تم تعيين فيليب في عام 1944 ملازمًا أول في HMS Whelp، وهي مدمرة تم نشرها في المحيط الهادئ كجزء من أسطول بريطاني في عمليات مشتركة مع البحرية الأمريكية، بما في ذلك عمليات الإنزال فيIwo Jima أثناء نزاع المحيط الهادئ. عندما حل السلام، بقي فيليب في البحرية، لكنه أعاد إحياء صداقته مع إليزابيث التي تحولت إلى قصة حب مشهورة.

في 1947، أصبح فيليب من الرعايا البريطانيين المتجنسين، وتنازل عن ألقابه الملكية وغير اسمه من فيليب شليسفيغ هولشتاين سوندربرغ جلوكسبيرغ. أخذ لقب عمه وعرابه، ليصبح فيليب مونتباتن.

تزوج الزوجان في كنيسة وستمنستر أبي في 1947. بعد ذلك بوقت قصير، عاد فيليب إلى الخدمة البحرية، وترقى إلى رتبة ملازم أول.

اعتبارًا من مايو/ أيار 2017، قال قصر باكنغهام إن الأمير فيليب أجرى 22191 ارتباطًا منفردًا منذ أن أصبح الأمير كونسورت في 1952. وقام بـ 637 زيارة خارجية فردية، أكثر من ثلثها إلى دول الكومنولث. كما ألقى 5493 كلمة وألف 14 كتاباً.

إليكم أهم الأحداث في حياة الأمير فيليب الراحل في التسلسل الزمني أعلاه: