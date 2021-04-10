واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) – رفض ما يقرب من 40٪ من مشاة البحرية الأمريكية التطعيمات ضد كوفيد -19، وفقًا للبيانات التي قدمتها الخدمة لشبكة CNN الجمعة، وهي أول قطاع يكشف عن أرقام على مستوى الجيش بشأن قبول ورفض اللقاح.

حتى يوم الخميس، تلقى ما يقرب من 75500 من مشاة البحرية اللقاحات، بما في ذلك الرجال والنساء الذين تم تطعيمهم بالكامل وتحصينهم جزئيًا. واختار حوالي 48 ألف من مشاة البحرية عدم تلقي اللقاحات، بمعدل تراجع قدره 38.9٪.

تواصلت CNN مع بقية القطاعات الأخرى للحصول على معدلات القبول والرفض.

معدل القبول المقابل للتلقيح بين مشاة البحرية - 61.1٪ - ليس بعيدًا عن التقدير العسكري للثلثين، أو حوالي 66٪.

ولم يتم تقديم اللقاحات حتى الآن إلى 102 ألف جندي من مشاة البحرية. يشمل العدد الإجمالي لمشاة البحرية الخدمة الفعلية والاحتياطيات والتعبئة الفردية لمشاة البحرية.

كان معدل الانحدار في كامب ليجون في نورث كارولينا، أحد قواعد مشاة البحرية البارزة، أعلى بكثير، عند 57 ٪، وفقًا لمجموعة أخرى من البيانات المقدمة إلى CNN. من بين 26400 من مشاة البحرية الذين تم تلقيحهم، اختار 15100 عدم تلقي اللقاح، وهو رقم يشمل كلاً من قوة المشاة البحرية الثانية ومنشأة مشاة البحرية الشرقية - كامب ليجون. ومن المقرر أن يتم تقديم اللقاحات إلى 11,500 جندي آخر من مشاة البحرية في الخدمة الفعلية.

وقالت المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الكولونيل كيلي فروشور، لشبكة CNN في بيان: "نحن نتفهم تمامًا أن القبول الواسع النطاق للقاح Covid-19 يوفر لنا أفضل الوسائل لهزيمة الوباء. المفتاح لمعالجة الوباء هو بناء الثقة في اللقاح".

وقال فروشور إن هناك عددًا من الأسباب المحتملة التي قد تجعل أحد أفراد مشاة البحرية لا يختارون تلقي اللقاح، بما في ذلك السماح للآخرين بتلقيه أولاً، أو الانتظار حتى يصبح إلزاميًا، أو الحصول عليه من خلال قنوات أخرى أو الحساسية تجاه اللقاح.

وأضافت فروشور: "أعضاء الخدمة الذين يرفضون يومًا ما يمكنهم تغيير رأيهم والتطعيم عندما تسنح الفرصة في المرة القادمة".

وذكرت شبكة CNN الشهر الماضي أن معدل رفض التطعيم بين أفراد الخدمة قد يقترب من 50٪، وهو رقم أعلى بشكل ملحوظ من الرقم 33٪ الذي استخدمه مسؤولو وزارة الدفاع علنًا.

ولا يمكن للجيش الأمريكي جعل اللقاحات إلزامية الآن لأن لديهم تصاريح استخدام طارئة فقط من إدارة الغذاء والدواء، مما يعني أن أفراد الخدمة المطلوبين لتلقي سلسلة من اللقاحات الأخرى لديهم خيار رفض الطلقات للحماية من كوفيد – 19.

يقول المسؤولون إن معظم التردد في أخذ اللقاح ينبع من مخاوف بشأن السرعة التي تم بها تطوير اللقاحات والمخاوف من الآثار طويلة المدى.

ولدى وزارة الدفاع الأمريكي ما يقرب من 2.2 مليون جندي يعملون في جميع أنحاء العالم. ومقابل كل انخفاض قدره 10 نقاط مئوية في معدل القبول، يختار 220 ألف فرد عدم تلقي اللقاحات، وهو عدد كبير بما يكفي للتأثير على استعداد القوة. في العام الماضي، شهد الجيش عددًا قليلاً من حالات تفشي فيروس كورونا البارزة، بما في ذلك واحدة على متن حاملة طائرات منتشرة في المحيط الهادئ.

في الشهر الماضي، دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الرئيس جو بايدن لإصدار "تنازل عن الموافقة المستنيرة" لجعل التطعيم ضد كوفيد -19 إلزاميًا لجميع أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، وكتبوا في رسالة أن "التضليل والتشكيك في اللقاح" تؤثر عليهم للتراجع عن التطعيم.