كابول، أفغانستان (CNN)-- قال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الأربعاء، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنه "يحترم قرار الولايات المتحدة" بسحب القوات من بلاده.

وقال غني، عبر تويتر: "قوات الأمن والدفاع الأفغانية الأبية قادرة تمامًا على الدفاع عن شعبها وبلدها، وهو ما كانوا يفعلونه طوال الوقت، وسيظل الشعب الأفغاني ممتنًا (لها) إلى الأبد".

ومن المقرر أن يعلن بايدن في غضون ساعات أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول مُنهية 20 عامًا من المشاركة العسكرية في البلاد ردًا على هجمات 11 سبتمبر 2001.