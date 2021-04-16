موسكو، روسيا (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن روسيا ستقترح مغادرة 10 دبلوماسيين أمريكيين للبلاد.

وكان لافروف يتحدث في مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الصربي، وأصدر ردًا غامضًا بشكل مميز عند إصدار هذا الإعلان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة عزمها طردت 10 من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بعد أن فرضت عقوبات على عشرات الشركات الروسية والأشخاص، على خلفية اتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشن هجمات إلكترونية وسيطرتها على شبه جزيرة القرم.

كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال إن موسكو ستتبع مبدأ المعاملة بالمثل.