الشرطة الأمريكية بعد هجوم فيديكس: مطلق النار انتحر ولدينا العديد من الإصابات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت الشرطة الأمريكية، الجمعة، مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي وقع في منشأة تابعة لـ"FedEx" في مدينة انديابوليس، وفقا للتحقيقات الأولية.

جاء ذلك وفقا لما صرح به جين كوك، المتحدث باسم شرطة انديابوليس مشيرا إلى أن "القتلى الثمانية عثر عليهم في موقع إطلاق النار وأعلن أنهم متوفون فورا في حين نقل عدد آخر أصيب ونقل إلى مستشفيات".

وكانت المتحدث باسم الشرطة قد أعلن في وقت سابق أنه ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة في هذا الوقت فإن مطلق النار انتحر. مضيفا بالقول: "لا نشعر بوجود تهديد نشط للمجتمع في هذا الوقت".

وأضاف: "نطلب إذا كان لديكم أفراد من العائلة يعملون في FedEx ولم تتمكنوا من الاتصال بهم ولم يتم الرد بأن تذهبوا إلى فندق Holiday Inn Express الموجود في منطقة 855".