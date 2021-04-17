لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أمر قاض إيطالي، السبت، ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليمينية، بالمثول أمام المحكمة بتهمة الاختطاف بسبب قراره منع أكثر من 100 مهاجر من دخول البلاد في 2019، حسبما أفادت شبكة SkyTG24، التابعة لشبكة CNN السبت.

وذكرت SkyTG24 أن المحاكمة ستبدأ في باليرمو بجزيرة صقلية، في 15 سبتمبر/أيلول.

كان سالفيني وزيراً للداخلية في ذلك الوقت، وترك حوالي 147 مهاجرًا، أنقذتهم منظمة Proactiva Open Arms الإسبانية غير الحكومية، بعد أن تقطعت بهم السبل قبالة الساحل الإيطالي، حتى سمحت لهم محكمة إيطالية بالنزول.

وأفادت شبكة SkyTG24 أنه سيتعين على سالفيني الرد على تهمة الاختطاف والتقصير في أداء الواجب.

وغردت منظمة Open Arms بأن "سالفيني أُرسل للمحاكمة بتهمة الاختطاف والتقصير في أداء الواجب. سعداء لكل هؤلاء الأشخاص الذين أنقذناهم خلال المهمة 65 وفي كل هذه السنوات".

وكتب سالفيني على تويتر، السبت، نقلا عن المادة 52 من الدستور الإيطالي "الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن".

وأضاف سالفيني متسائلا "هل سأحاكم على هذا بسبب الدفاع عن بلدي؟ سأذهب إلى هناك ورأسي مرفوعًا".