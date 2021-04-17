أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر /أيلول المقبل، وهو جهد بايدن وكل من الرؤساء الأربعة السابقين لإنهاء أطول حرب أمريكية.

شهد هذان العقدان مقتل أكثر من 2300 جندي أمريكي، وإصابة عشرات الآلاف من الأمريكيين، وعدد لا يحصى من الضحايا الأفغان، وإنفاق أكثر من 2 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب.

بعد كل ذلك، فإن آخر القوات الأمريكية التي غادرت، ستترك أجزاء من أفغانستان تحت سيطرة نفس قادة طالبان القمعيين الذين كانوا هناك في عام 2001. وبهذا تقترب نهاية أطول حرب أمريكية.

بدأت الحرب في أفغانستان في عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول واستمرت لأكثر من 19 عامًا، مما يجعلها أطول صراع تشارك فيه الولايات المتحدة. فما هي الحروب الأخرى التي مرت بها أمريكا وكم من الوقت استمرت؟

في الانفوجرافيك أعلاه: إليكم ترتيب ومدة الحروب التي خاضتها أمريكا: