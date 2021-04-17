الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري يسيران معًا بعد نهاية مراسم جنازة الأمير فيليب

توفي عن عمر 99 عاما.. من هو الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تلتزم العائلة المالكة البريطانية بصرامة ببروتوكولات المملكة المتحدة الخاصة بفيروس كوورنا.

حسب لقطات مصورة، جلست الملكة إليزابيث الثانية بمفردها على هذا النحو، مُتعبة القيود الحالية.

يجب أن يجلس جميع الضيوف الذين ليسوا أفرادًا من نفس الأسرة على مسافة مترين تقريبًا.

كانت الملكة والأمير الراحل فيليب في فقاعة (للحماية من فيروس كورونا) مع بعض أفراد أسرتهما العام الماضي، ولذا فهي غير مؤهلة للانضمام إلى فقاعة دعم مع أفراد آخرين من عائلتها.

ويجلس دوق ساسكس ودوق كامبريدج مقابل بعضهما البعض في كنيسة سانت جورج، ويجلس الأمير ويليام بجانب زوجته كاثرين، دوقة كامبريدج. في حين الأمير هاري يجلس وحده مع غياب زوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل عن الجنازة لظروف الحمل في الطفل الثاني.