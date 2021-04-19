الحزب الشيوعي الكوبي بلا "كاسترو" للمرة الأولى منذ تأسيسه

هافانا، كوبا (CNN)-- أعلن الحزب الشيوعي في كوبا عن اختيار رئيس البلاد ميغيل دياز كانيل، أمينا عاما للحزب، ليخلف راوول كاسترو الذي سيتقاعد عن عمر 89 عاما.

وللمرة الأولى منذ تأسيسه، أصبح الحزب بلا قيادة أحد أفراد عائلة كاسترو. وأسس الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو الحزب الشيوعي عام 1965، وتسلم شقيقه راوول قيادة الحزب بعد وفاته.

وبصفته رئيس الدولة وزعيم الحزب السياسي الوحيد الذي يسمح به القانون في كوبا، سيُكلف دياز كانيل برسم مسار الثورة الكوبية، لكن لا يتوقع المراقبون والمحللون أي تغييرات في السياسات الكوبية.

وقال راوول كاسترو: "يسعدني أنه يتم تسليم قيادة البلاد إلى القادة المستعدين الذين يدافعون عن مبادئ الثورة والاشتراكية".