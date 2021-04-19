أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- طردت روسيا، الأحد، 20 دبلوماسيًا تشيكيًا ردًا على الطرد الدبلوماسي الذي أعلنت عنه براغ يوم السبت.

ومنحت روسيا الدبلوماسيين التشيكيين مهلة قبل نهاية 19 أبريل/نيسان لمغادرة البلاد، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة إنه تم استدعاء سفير جمهورية التشيك لدى روسيا، فيتيسلاف بيفونكا، إلى وزارة الخارجية الروسية وإبلاغه بالطرد.

وجاء في البيان أنه "تم التعبير عن احتجاج شديد للسفير فيما يتعلق بالعمل غير الودي الذي قامت به السلطات التشيكية ضد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في براغ".

وأضافت: "أُبلغ فيتيسلاف بيفونكا أنه تم إعلان عشرين موظفًا في السفارة التشيكية في موسكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم. وأمروا بمغادرة أراضي بلادنا قبل نهاية يوم 19 أبريل/نيسان 2021".