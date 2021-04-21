إدانة الشرطي شاوفن بكل التهم المتعلقة بمقتل جورج فلويد.. فما عقوبته؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أُدين الضابط السابق في شرطة مدينة منيابوليس بكافة التهم الموجهة له في قضية مقتل جورج فلويد من جانب محكمة في منطقة هينيبين، الثلاثاء.

ووجد القضاة الـ12 الشرطي ديريك شاوفن، مدانا جريمة قتل غير عمد من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة وذبح شخص من الدرجة الثانية في قضية فلويد التي تعود إلى مايو/أيار من عام 2020.

وتصل العقوبة القصوى للدرجة الثانية من جريمة القتل غير العمد السجن 40 عاما كحد أقصى، أما عقوبة الدرجة الثالثة من القتل 25 عاما كحد أقصى وعقوبة الذبح من الدرجة الثانية 10 سنوات و/أو 20 ألف دولار أمريكي.

وكلن قد أثار مقتل فلويد مظاهرات حاشدة في ولايات عدة وأطلق ناشطون وحركات حقوقية عدة حملة "حياة السود مهمة" وانتشر هذا الوسم حول العالم.