موسكو، روسيا (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه يرغب في مناقشة العلاقات الثنائية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الروسية، موسكو، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

ونقلت "تاس" عن بوتين قوله في تعليقه على اقتراح من نظيره الأوكراني: "إذا كنا نتحدث عن تطوير العلاقات الثنائية، فعندئذ من فضلك، سوف نستقبل الرئيس الأوكراني في موسكو في أي وقت يناسبه".

ودعا زيلينسكي، الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع في منطقة دونباس - الجزء الشرقي من أوكرانيا، حيث دخل الانفصاليون المدعومون من روسيا في مواجهة متوترة مع القوات الحكومية التي تطالب بالاستقلال عن كييف.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الرئيس الروسي سيرد على اقتراح من نظيره الأوكراني للاجتماع في دونباس، إذا رأى ذلك ضروريًا.

في خطابه عن حالة الأمة، الأربعاء، قال بوتين إنه يأمل ألا تفكر أي دولة في تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا.

وقال بوتين: "سنحدد مكان هذا الخط بأنفسنا، في كل حالة على حدة".

وأعطى بيسكوف إجابة مبهمة عندما سأله أحد الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف حيث كان الخط الأحمر للكرملين فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال بيسكوف: "روسيا لديها بالفعل خط أحمر. إنها مرتبطة بالمصالح الوطنية. بالطبع، لها تأثير على العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى أيضًا، بما في ذلك أوكرانيا. إنها مطابقة للحدود مع مصالحنا الوطنية".

وعندما سئل عما إذا كان الخط الأحمر يمكن أن يتحرك غربًا أو شرقًا من خط الاتصال مع أوكرانيا، قال بيسكوف "روسيا ليست طرفًا في الصراع في دونباس".