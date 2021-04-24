تفاصيل جديدة بشأن حطام الغواصة الإندونيسية.. ماذا كشفت البحرية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عثرت البحرية الإندونيسية على حطام يُعتقد أنه للغواصة الإندونيسية على عمق 850 مترا، وفق ما قاله رئيس أركان البحرية، يودو مارغونو، ف يمؤتمر صحفي السبت.

وقال رئيس أركان القوات البحرية إن جزءا من تلك الحطام كان قارورة شح وجزء من مشغل التوربيدو وجزء من أنبوب معدني، ومراتب للصلاة والوقود.

وأكد الناس الذين كانوا على متن مهمة سابقة للغواصة "KRI Nnaggala-402" أن جزءا من الحطام يعود للغواصة، وأشاروا إلى أن قارورة الشحم تطابق ما يستخدمه الطاقم في تشحيم البيريسكوب الخاص بالغواصة.

وقال يودو إن الانفجار الذي يُعتقد أنه وقع على الغواصة قد لا يكون حدث، وأكد رئيس الأركان أن الضغط العالي على الغواصة تسبب بشق كبير أدى إلى سقوط بعض المعدات منها.