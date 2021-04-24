مكسيكو سيتي، المكسيك (CNN)-- أعلنت الشرطة الإسبانية، في تغريدة عبر تويتر، السبت، أنه تم القبض على رجل للاشتباه إصابته 22 شخصًا بفيروس كورونا.

وفقًا للشرطة الإسبانية، "على الرغم من ظهور الأعراض وإجراء اختبار PCR، فقد واصل حياته الطبيعية دون انتظار النتيجة أو الحجر الصحي".

وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 40 عامًا في ماناكور بجزيرة مايوركا.

"جاء للعمل مع حمى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)"، وفقًا لزملائه. وقالت تغريدة للشرطة إنه كان يسعل بصوت عالٍ في كل مكان، ويخفض قناع وجهه، بينما يقول: "سأعطيك كل فيروس كورونا".

وقالت الشرطة أيضًا إن التحقيق بدأ "في نهاية يناير/كانون الثاني عندما علمت السلطات بوجود تفش لفيروس كورونا في مؤسسة معروفة في ماناكور".

وأصاب الرجل ثمانية أشخاص بشكل مباشر و14 بشكل غير مباشر، سواء في مكان عمله أو في صالة الألعاب الرياضية التي كان يرتادها، وفقًا للشرطة.