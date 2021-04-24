أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- لقد كان أسبوعًا مهمًا بالنسبة للمناخ، بعد أن استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية لقادة العالم، تزامنت مع يوم الأرض، لمعالجة أزمة المناخ العالمية. وبهذا أطلق شرارة تنافسية بين قادة الدول الأكثر تلويثًا للبيئة في العالم للتفوق المناخي.

وتوصلت كل من المملكة المتحدة واليابان وكندا إلى أهداف مناخية طموحة جديدة، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على قانون مناخي جديد يوم الأربعاء، بعد محادثات مطولة استمرت 14 ساعة.

هذه التعهدات التي قُطعت هذا الأسبوع تأخرت بالفعل. بموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، كان من المفترض أن تقدم البلدان خططًا محددة لخفض الانبعاثات بحلول 2020 - وهو الموعد النهائي الذي فاته معظم الناس بسبب الوباء.

وقالت منسقة المناخ في الأمم المتحدة باتريشيا إسبينوزا لشبكة CNN، الخميس الماضي: "تلقينا 75 خطة، لكن لدينا ما يقرب من 200 طرف في اتفاقية باريس".

وأضافت: "سمعنا أيضا من الولايات المتحدة واليابان وكندا أن هذه الخطط ستطرح قريبًا جدًا. ونحن متشوقون لرؤيتها".

ومع ذلك، ما حدث هذا الأسبوع مهم. مجرد حقيقة أن الولايات المتحدة قد عادت إلى جدول المناخ يمثل بداية جديدة. فتعد أمريكا ثاني أكبر ملوث في العالم بعد الصين وانبعاثاتها للفرد هي الأعلى إلى حد بعيد بين أكبر الاقتصادات في العالم.

ودون وجود أمريكا في هذه الاتفاقات، سيكون من الصعب على العالم تحقيق الهدف.

كانت الولايات المتحدة قد تخلت عن الاتفاقية أواخر العام الماضي بناءً على أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب. وأمضى ترامب معظم وقته في المنصب في إضعاف العديد من حواجز الحماية البيئية والمناخية في البلاد.

وبعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، وفي أول يوم له في منصبه وقع وثيقة إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ.

إليكم الدول التي انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ وأعلى الدول في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الإنفوجرافيك أعلاه: