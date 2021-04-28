أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- توفي رائد الفضاء مايكل كولينز عن عمر يناهز 90 عامًا إثر إصابته بالسرطان، وفقًا لبيان صادر عن عائلته عبر حسابه الموثق في موقع تويتر.

واشتهر كولينز، المعروف باسم "الرجل الأكثر وحدةً في التاريخ"، بتجريبه وحدة قيادة أبولو 11 التي كانت تدور فوق نيل أرمسترونج وباز ألدرين أثناء سيرهما على سطح القمر لأول مرة في 1969.

وقال القائم بأعمال مدير ناسا، ستيف غورتشيك، في بيان: "ناسا حزينة على فقدان هذا الطيار ورائد الفضاء البارع، وهو صديق لكل من يسعون إلى تخطي الإمكانات البشرية. سواء كان عمله وراء الكواليس أو على مرأى ومسمع، فإن إرثه سيكون دائمًا كواحد من القادة الذين خطوا خطوات أمريكا الأولى في الكون. وستذهب روحه معنا ونحن نتجه نحو آفاق أبعد".

وُلد كولينز في إيطاليا، وأصبح طيارًا في سلاح الجو، ثم رائد فضاء. كان ثالث أمريكي يقوم بالسير في الفضاء، وفقًا لسيرة ناسا الذاتية. وقالت ناسا إنه بما في ذلك مهمة أبولو 11، سجل كولينز 266 ساعة في الفضاء.

وغرد كولينز في 2019: "أعتقد حقًا أنه إذا تمكن القادة السياسيون في العالم من رؤية كوكبهم من مسافة، دعنا نقول 100 ميل ألف"، فإن "نظرتهم ستتغير بشكل جذري".