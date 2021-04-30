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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أخبر مسؤول في البيت الأبيض شبكة CNN أنه بناءً على نصيحة مركز السيطرة على الأمراض، ستقيد إدارة الرئيس جو بايدن السفر من الهند اعتبارًا من 4 مايو/أيار.

وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

وأوضح مصدر مطلع أن سيتم تقيد دخول الرعايا الأجانب الذين كانوا في الهند خلال الـ14 يومًا الماضية إلى الولايات المتحدة. وقال المصدر إنه تم إبلاغ شركات الطيران بالقرار.

وأبلغ البيت الأبيض مكاتب الكونغرس اليوم بالخطوة التي لن تنطبق على الأمريكيين أو المقيمين الدائمين.

ولاحقا، أكد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ما أوردته شبكة CNN.

وأكدت المتحدثة أنه سيتم تنفيذ الإجراءات في ضوء عدد حالات كوفيد - 19 المرتفع بشكل غير عادي والمتغيرات المتعددة المنتشرة في الهند.