دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ليلة مداهمة قوة أمريكية لمعقل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، التي أدت لمقتله قبل 10 سنوات، "لحظة لن أنساها".

وقال بايدن، في بيان للبيت الأبيض في الذكرى العاشرة للإغارة على موقع اختباء بن لادن: "أريد أن أتقدم بالشكر الدائم لأفراد الخدمة الذين نفذوا الغارة على مخاطر شخصية كبيرة وموظفي الخدمة العامة في جميع أنحاء منطقتنا. الحكومة التي جعلت مهمتنا ناجحة قبل عشر سنوات".

ووصف بايدن، الذي انضم إلى الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما في غرفة العمليات أثناء الغارة، هذه الليلة بأنها "لحظة لن أنساها أبدًا"، مُشيرًا إلى أنه "نتيجة لتلك الجهود، حيث نضع حداً لأطول حرب لأمريكا... القاعدة تدهورت إلى حد كبير هناك".

وتابع بايدن: "تبعنا بن لادن إلى أبواب الجحيم - ونلنا منه. لقد أوفينا بوعدنا لجميع الذين فقدوا أحباءهم في 11 سبتمبر: أننا لن ننسى أبدًا أولئك الذين فقدناهم، وأن الولايات المتحدة لن تتراجع أبدًا عن التزامنا بمنع هجوم آخر على وطننا".

ومع مطلع مايو/أيار الجاري، بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو رسميًا عملية سحب القوات المتواجدة في أفغانستان، إيذانا بإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا في تاريخها.