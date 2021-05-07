التقاط صورة للصاروخ الصيني التائه بالتلسكوب.. إليكم أين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—وسط حالة من الترقب يشهدها العالم وجهود مبذولة في محاولة معرفة الموقع الذي سيسقط فيه الصاروخ الصيني التائه، التقط تلسكوب في منطقة سيكانو وسط إيطاليا صورة له خلال عبوره فوق المنطقة.

Credit: Gianluca Masi/Virtual Telescope

وقال البروفيسور الفلكي جينالوكا ماسي، مؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي، أنه التقط هذه الصورة للصاروخ الصيني التائه عبر هويته التي وفرتها قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أو ما يُعرف بـ"NORAD" عندما مر فوق منطقة سيكانو، الخميس.

ولم تعلق إدارة الفضاء الوطنية في الصين على هذه الصورة.

ويذكر أن الصين أكدت في بيان على أن الصاروخ مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض.

ويشار إلى أن مركز الفلك الدولي قال في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "لا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام، إذ أن عملية التنبؤ هذه يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول إذ انها تتغير بتغير النشاط الشمسي. وعلى الرغم من ذلك تكون هناك توقعات مبدئية ويذكر معها هامش الخطأ. ومن أشهر الجهات التي تصدر توقعاتها هي وحدة المراقبة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ومنها أيضا برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي".