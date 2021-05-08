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الصاروخ الصيني التائه.. تحديث جديد من مركز الفلك الدولي حول موعد سقوطه على الأرض

العالم
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إليكم المكان الذي يقول الجيش الأمريكي إن الصاروخ الصيني "التائه" سيسقط فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مركز الفلك الدولي إن توقعاته تشير إلى أن حطام الصاروخ الصيني سيسقط على الأرض الأحد في تمام الساعة السابعة و20 دقيقة بتوقيت غرينيتش مع هامش خطأ 6 ساعات.

وقال المركز في التحديث الثامن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية لمركز الفلك الدولي: 09 مايو 07:20 غرينتش ± 6 ساعات".

وأضاف الفلك الدولي في تغريدته نفسها: " توقعات وزارة الدفاع الأمريكية: 09 مايو 02:52 غرينتش ± 6 ساعات".

وأظهرت الخارطة التي نشرها المركز في تغريدته الأماكن التي من المحتمل أن يسقط بها حطام الصاروخ الصيني التائه الذي شغل العالم على مدار الأيام الماضية.

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