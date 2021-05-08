إليكم المكان الذي يقول الجيش الأمريكي إن الصاروخ الصيني "التائه" سيسقط فيه

شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مركز الفلك الدولي إن توقعاته تشير إلى أن حطام الصاروخ الصيني سيسقط على الأرض الأحد في تمام الساعة السابعة و20 دقيقة بتوقيت غرينيتش مع هامش خطأ 6 ساعات.

وقال المركز في التحديث الثامن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية لمركز الفلك الدولي: 09 مايو 07:20 غرينتش ± 6 ساعات".

وأضاف الفلك الدولي في تغريدته نفسها: " توقعات وزارة الدفاع الأمريكية: 09 مايو 02:52 غرينتش ± 6 ساعات".

عاجل: التحديث الثامن لسقوط الصاروخ الصيني توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية لمركز الفلك الدولي: 09 مايو 07:20 غرينتش ± 6 ساعات. توقعات وزارة الدفاع الأمريكية: 09 مايو 02:52 غرينتش ± 6 ساعات. الخارطة تبين مكان السقوط، والخطوط تبين الأماكن المحتملة السقوط ضمن هامش الخطأ https://t.co/ZZQ6VaxNqY

وأظهرت الخارطة التي نشرها المركز في تغريدته الأماكن التي من المحتمل أن يسقط بها حطام الصاروخ الصيني التائه الذي شغل العالم على مدار الأيام الماضية.