سقوط الصاروخ الصيني أخيرا.. وفيديوهات تظهر مروره فوق عُمان والأردن

إليكم المكان الذي يقول الجيش الأمريكي إن الصاروخ الصيني "التائه" سيسقط فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مركز الفلك الدولي، الأحد، سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي شمال جزر المالديف، ونشر مقطعي فيديو أثناء مروره فوق كل من سلطنة عُمان والعاصمة الأردنية عمان.

وغرد المركز عبر صفحته الرسمية بالقول: "تابع: وأخيرا سقط حطام الصاروخ الصيني.. فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي".

وأشار الفلك الدولي إلى أن حطام الصاروخ سقط شمال جزر المالديف في المحيط الهندي وفق ما أكدته مصادر صينية وأمريكية، في حين أشارت الثانية إلى أنه دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 2:14 من فجر الأحد أثناء مروره فوق السلطنة.

تابع: وأخيرا سقط حطام #الصاروخ_الصيني فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي. بحسب مصادر صينية، سقط الحطام في المحيط الهندي شمال المالديف. بحسب مصادر أمريكية دخل الغلاف الجوي الساعة 02:14 أثناء مروره فوق سلطنة عمان وسقط الحطام أخيرا شمال المالديف. #عاجل https://t.co/rxumFuV1tH

ونشر المركز تغريدة لاحقة تتضمن مقطع فيديو يُظهر الصاروخ أثناء مروره فوق العاصمة الأردنية.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني فيديو لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق. تصوير السيد أحمد الهدبان عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. https://t.co/c4Dk8fLj92

وكان قد أثار فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني هلعا وردود فعل على واسعة على مدار الأيام الماضية، خوفا من سقوط حطامه فوق منطقة مأهولة بالسكان.