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سقوط الصاروخ الصيني أخيرا.. وفيديوهات تظهر مروره فوق عُمان والأردن

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مركز الفلك الدولي، الأحد، سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي شمال جزر المالديف، ونشر مقطعي فيديو أثناء مروره فوق كل من سلطنة عُمان والعاصمة الأردنية عمان.

وغرد المركز عبر صفحته الرسمية بالقول: "تابع: وأخيرا سقط حطام الصاروخ الصيني.. فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي".

وأشار الفلك الدولي إلى أن حطام الصاروخ سقط شمال جزر المالديف في المحيط الهندي وفق ما أكدته مصادر صينية وأمريكية، في حين أشارت الثانية إلى أنه دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 2:14 من فجر الأحد أثناء مروره فوق السلطنة.

ونشر المركز تغريدة لاحقة تتضمن مقطع فيديو يُظهر الصاروخ أثناء مروره فوق العاصمة الأردنية.

وكان قد أثار فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني هلعا وردود فعل على واسعة على مدار الأيام الماضية، خوفا من سقوط حطامه فوق منطقة مأهولة بالسكان.

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