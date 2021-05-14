روسيا تصدر قائمة بالدول "غير الصديقة" تضم دولتين فقط

موسكو، روسيا (CNN)-- وافقت الحكومة الروسية، الجمعة، على قائمة أسمتها قائمة الدول "غير الصديقة"، ضمت دولتين فقط هما الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن القائمة تم وضعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الروسي للمعلومات القانونية "للموافقة على القائمة المرفقة بالدول التي ترتكب أعمالاً غير ودية تجاه روسية أو مواطنيها أو الكيانات القانونية الروسية".

ووفقاً لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 23 أبريل/ نيسان الماضي، سيُسمح لجمهورية التشيك بتوظيف ما لا يزيد عن 19 مواطناً روسياً للعمل في سفارتها، ولا يمكن للولايات المتحدة توظيف أي منهم، بحسب تقرير "تاس".

وفي الآونة الأخيرة، انخرطت الولايات المتحدة وروسيا في عملية متبادلة لطرد دبلوماسيي بعضهما البعض بسبب العقوبات الأمريكية واتهامات القرصنة والتدخل في الانتخابات الأمريكية. كما اتهمت جمهورية التشيك الكرملين بالوقوف وراء انفجار مستودع ذخيرة عام 2014.