ما هي الدول الـ 10 الأعلى بواردات الأسلحة الأمريكية ما بين 2016 و2020؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "سيبري"، تقريراً عن صادرات وواردات الأسلحة في السنوات الـ 5 الماضية، حيث حدد التقرير 65 دولة كمصدرين رئيسيين للأسلحة ما بين عام 2016 و2020. وقد تضمنت قائمة أكبر موردي الأسلحة خلال تلك الفترة - أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين - ليمثلو 76 %من جميع صادرات الأسلحة.

وقد تصدرت أمريكا رأس القائمة، حيث ذكر التقرير أن صادرات الأسلحة الأمريكية نمت بنسبة 15٪ ما بين 2011-2015 و2016-2020، وزادت حصتها من الصادرات العالمية من 32% إلى %37.

ما يقرب من نصف (47 %) من صادرات الأسلحة الأمريكية ذهبت إلى الشرق الأوسط في 2016-2020، بزيادة 28 %عن فترة الخمس سنوات التي سبقتها.

وكان هناك زيادة كبيرة بشكل خاص في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى ثلاث دول في المنطقة بين 2011-2015 و 2016-2020: وهم إسرائيل بنسبة زيادة 335%، وقطر (208٪) والسعودية (175 ٪). وكانت السعودية المتلقي الرئيسي للأسلحة الأمريكية في 2016-2020، بنسبة 24% من صادرات الأسلحة الأمريكية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول الأعلى استيرادا للأسلحة العسكرية من أمريكا ما بين 2016 و2020.