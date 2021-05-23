بعد 20 عاماً من الهدوء.. شاهد لحظة ثوران بركان غوما في الكونغو

باريس، فرنسا (CNN)-- دُمر 600 منزل حول غوما وسويت خمس مدارس بالأرض، وفقًا لتقديرات المجلس النرويجي للاجئين، في أعقاب ثوران بركان جبل نيراغونغو خارج المدينة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حادث سيارة السبت أثناء محاولتهم الإخلاء عندما ثار البركان، وفقًا لما ذكره توم بيركوستا، المتحدث باسم المجلس النرويجي للاجئين في غرب ووسط إفريقيا.

وأضاف المتحدث أن "الأولوية الآن هي بناء ملاجئ للآلاف الذين فقدوا كل شيء. سيستغرق الأمر شهورًا لإصلاح المناطق التي تضررت من الحمم البركانية".

واندلع البركان السبت في أول ثوران كبير للبركان منذ ثوران 2002 وأودى بحياة 250 شخصًا في غوما آنذاك. ونشطت جمهورية الكونغو خطة إخلاء لمدينة غوما بعد ساعات من بدء ثوران البركان. وعاد الآلاف من الكونغوليين في وقت لاحق إلى ديارهم بعد فرارهم إلى رواندا المجاورة هربًا من تدفقات الحمم البركانية.