معارض بيلاروسي لـCNN: الناشط براتاسفيتش قد يُعذّب بالحجز

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فرانك فياكوركا، المسؤول بالمعارضة البيلاروسية إن الناشط رامان براتاسفيتش قد يتعرض للتعذيب في الحجر، وذلك بعد احتجازه، الأحد، في العاصمة البلاروسية، مينسك.

وأوضح فياكوركا وهو مستشار لرئيسة المعارضة البلاروسية، سفيتلانا تسيخانوسكايا، أن الناشط براتاسفيتش أصبح "عدوا شخصيا" للرئيس البلاروسي أليكساندر لوكاشينكو، مضيفا أنه من غير المعلوم أين يوجد براتاسفيتش.

وأضاف: "استهدفوه (براتاسفيتش) لأنه طليق اللسان وشجاع وكان يغطي المظاهرات منذ الخريف الماضي"، داعيا "لرد فعل دولي فوري" حيال هذا الاحتجاز الذي جاء بعد إرغام طائرة برحلة كان يستقلها من العاصمة اليونانية، أثينا إلى العاصمة الليتوانية، فيلنيوس، إلى الهبوط في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، الأحد.

وتابع فياكوركا في لقاء تلفزيوني مباشر أن "الاستجواب قد يستغرق عددا من الأيام وفي بيلاروسيا عندما يقومون بالاستجواب قد يستخدمون التعذيب"، على حد تعبيره.