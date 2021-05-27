مصادر بالبنتاغون: سفينة تجسس روسية قبالة سواحل هاواي بالمياه الدولية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تعمل سفينة تجسس روسية في المياه الدولية قبالة سواحل هاواي الأمريكية، وفقا لعدة مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف باسم "البنتاغون".

وقالت المصادر إن سفينة التجسس الروسية تحمل اسم "كارليا" ويبلغ طولها 300 قدم وهي من طراز سفن التجسس "فيشنيا"، أما عن موقعها، فلفتت المصادر إلى إنها تقع خارج الـ12 ميلا بحريا (مسافة المياه الإقليمية الأمريكية).

وقال المتحدث باسم الأسطول الأطلسي الأمريكي، جون غاي في بيان لـCNN: "الأسطول الأطلسي على علم بعمل القطة البحرية الروسية في المياه الدولية قرب هاواي، وسنستمر في تقفيها طوال فترة وجودها هناك".

ولا يوجد مؤشرات على أن السفينة الروسية تعمل بأي صورة غير آمنة في الوقت الذي أكد فيه عدد من المصادر أن وجود سفينة تجسس روسية قرب المياه الأمريكية أمر غير عادي.