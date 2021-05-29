لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- كشفت الشرطة في المملكة المتحدة عن منجم للعملات المشفرة يعمل بالكهرباء المسروقة خلال مداهمة لما اشتبهوا في أنه مزرعة للقنب.

كانت المنشأة تسرق ما قيمته آلاف الجنيهات من الكهرباء من التيار الكهربائي، وفقًا لبيان صادر عن شرطة ويست ميدلاندز، نُشر الخميس.

وجاء في البيان أن "الضباط أُجبروا على الدخول إلى المبنى في منطقة جريت بريدج الصناعية، ساندويل، في 18 مايو/ أيار على خلفية معلومات استخبارية تشير إلى أنه كان يستخدم كمزرعة للقنب".

وأضاف: "كان الكثير من الأشخاص يزورون الوحدة في أوقات مختلفة من اليوم، وشوهد الكثير من قنوات الأسلاك والتهوية، والتقطت طائرة بدون طيار تابعة للشرطة مصدرًا كبيرًا للحرارة من أعلى".

على الرغم من أن الشرطة وصفتها بأنها "مؤشرات كلاسيكية لمصنع قنب"، فقد وجد الضباط بدلاً من ذلك تجمعًا "ضخمًا يضم حوالي 100 وحدة كمبيوتر كجزء مما يعرف بأنه عملية تعدين بيتكوين".

وصادرت الشرطة معدات تكنولوجيا المعلومات، وقالت إن الاستفسارات التي أجرتها شركة ويسترن باور للكهرباء كشفت أن الإمداد بالكهرباء "تم تجاوزه وسُرقت آلاف الجنيهات لتزويد المنجم بالطاقة".

وقالت جينيفر غريفين، الرقيب في شرطة ساندويل، "إنه بالتأكيد ليس ما كنا نتوقعه".

وأضافت غريفين: "كان لديه كل السمات المميزة لزراعة القنب وأعتقد أنه ثاني منجم تشفير من نوعه نواجهه في ويست ميدلاندز".

لم يتم إجراء أي اعتقالات في الموقع ولم يكن أحد في الوحدة وقت إصدار الأمر، ولكن سيتم إجراء استفسارات مع مالك الوحدة، حسبما قال البيان.

ويتطلب تعدين العملات الرقمية قدرًا كبيرًا من الطاقة والكهرباء، وله بصمة كربونية كبيرة. وتعمل أجهزة التعدين باستمرار، مما يزيد أيضًا من استهلاك الطاقة.